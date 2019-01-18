Мадагаскар vs Ямайка: с начала 2019 года уральские бизнесмены успели побывать в 125 странах

За 18 дней 2019 года уральские бизнесмены успели побывать в 125 странах мира. Танзания, Ямайка, Оман, Кения, Мадагаскар, Гваделупа и Гондурас возглавили рейтинг экзотических мест, где в январе чаще всего можно встретить абонентов «МегаФона».

Как уральское бизнес-сообщество проводит первый отпускной сезон года, выяснили связисты «МегаФона». Аналитики оператора проанализировали голосовой и интернет-трафик за рубежом в декабре и с начала января.

В новом году уральские бизнесмены активнее всего серфят не только на волнах Андаманского моря и Сиамского залива, но и в глобальной сети. Именно в Таиланде зафиксирован максимальный интернет-трафик среди зарубежных стран. Общий объем скачанных здесь данных бизнес-абонентами «МегаФона» за последние 30 дней сопоставим с 200 тысячами электронных писем.

«Количество уральцев, улетевших в другие страны в первую неделю января, на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний отпуск. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года интернет-трафик бизнесменов за границей вырос на 10%. Для выгодного онлайн-общения в путешествиях по миру мы предлагаем бизнесу опцию «Мир онлайн». Значительные скидки на звонки в международном роуминге – при подключении опции «Командировка Мир». А пользоваться услугами связи по домашним ценам на отдыхе или в деловых поездках наши клиенты могут с опцией «Роуминг, гудбай для бизнеса», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Среди европейских стран наиболее популярны для отдыха уральского бизнеса в этом году Италия, Испания и Чехия. За мобильными переговорами больше всего уральцы проводят времени, отдыхая в Германии. В этом сезоне родина Эйнштейна стала лидером по объему голосового трафика в роуминге в сегменте b2b.

Подробнее о роуминговых предложениях на сайте «МегаФона».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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