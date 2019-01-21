«Три дня без газа сидим!» Газовики не успевают отрабатывать сообщения челябинцев об утечках

Жители Металлургического района жалуются, что в доме из-за утечки отключили газ. Прошло 3 дня, но никто до сих пор не занимается устранением неисправности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на бездействие газовиков пожаловались жильцы дома №42 по улице Байкальской. «Обзвонили все службы, реакции – ноль, – пишут горожане в соцсетях.

Горожане советуют обращаться в прокуратуру, а лучше – сразу к президенту Путину.

В аварийной службе компании «Газэнергосервис», обслуживающей дом и вообще 90% жилого сектора Челябинска, РИА «Новый День» сообщили, что поступает очень много сообщений о запахе газа. «Сегодня весь день работали на Островского, там закончили и поехали на Байкальскую», – пояснил диспетчер в 20:00.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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