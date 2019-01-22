ММК возобновил работу всех здравпунктов на промплощадке

Магнитогорский металлургический комбинат возобновил работу всех здравпунктов на промплощадке, в том числе и закрытых в прошлом году.

Так, на прошлой неделе в здравпункте рудообогатительной фабрики горно-обогатительного производства ПАО «ММК» вновь приступили к реализации лечебно-профилактической программы «Лёгочное здоровье». В первую очередь были организованы врачебные приемы терапевта и пульмонолога, на которые медики пригласили определенную группу работников фабрики – тех, кто находится в группе риска по условиям труда. В рамках программы будут оздоравливаться работники, имеющие хронические заболевания бронхолегочной системы, часто болеющие простудными заболеваниями.

В здравпункте электросталеплавильного цеха ПАО «ММК» началась работа по лечебно-профилактической программе «Спина без боли». Целевая программа действует на комбинате уже много лет, она направлена на улучшение показателей здоровья работников и в целях профилактики развития профессиональных заболеваний. В ее рамках металлурги получат консультации терапевта, невролога, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, массаж.

«В этом году мы реализуем шесть программ: «Лёгочное здоровье», «Спина без боли», «Здоровая печень», «Не страшна нам жара», «Предупредим воздействие вибрации» и «Сохраним слух», – рассказала заместитель главного врача по амбулаторной базе АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Вера Шевелина. – Названия говорят сами за себя. Некоторые мы проводим уже не первый год, и они имеют хорошие отзывы наших пациентов».

Руководство комбината ставит перед медиками задачи улучшать показатели здоровья металлургов, снижать временную нетрудоспособность, лечить, уделять внимание профилактике. Участниками лечебно-оздоровительных программ станет более двух с половиной тысяч работников Группы ПАО «ММК». Пройти обследование и лечение они смогут бесплатно.

Сегодня на промышленной площадке работает 40 здравпунктов, 13 из них – круглосуточно, уточнили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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