Челябинцы вошли в топ самых самостоятельных россиян

Челябинцы входят в рейтинг наиболее самостоятельных жителей страны, по версии связистов. Именно здесь зарегистрирован каждый четвертый пользователь «Личного кабинета» МегаФона в России. 2,2 миллиона жителей Урала решают телеком-вопросы онлайн, при этом каждый пятый – в возрасте от 46 до 60 лет.

Наибольшую долю – 35% – составляет аудитория от 26 до 35 лет. Старшее поколение догоняет молодежь в освоении гаджетов и приложений. Доля пользователей «кабинета» в возрасте от 46 до 60 лет составляет уже 18%, тогда как от 18 до 22 лет – 22%. Самое популярное время для онлайн-самообслуживания с 12:00 до 14:00.

Чаще всего в «Личном кабинете» проверяют подключенные опции, интересуются остатками по пакетам минут и трафика, подключают безлимитный интернет, а также просматривают персональные предложения. В топ-10 действий также входят активация бонусов, управление услугами и заказ детализации.

«Наше приложение позволяет самостоятельно решить свыше 80% всех возникающих вопросов и экономить до часа личного времени в день, ведь людям не нужно куда-то ехать, все «под рукой». Самыми активными пользователями сервиса самообслуживания в прошедшем году стали свердловчане, челябинцы, тюменцы и югорчане, среди них – поровну мужчин и женщин», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

В приложении также можно смотреть расходы за месяц, подключать и отключать услуги, подключить опцию для роуминга или интернета и пообщаться в чате с экспертом связи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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