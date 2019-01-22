Прокуратура требует отправить в колонию строгого режима 26-летнего южноуральца, убившего сотрудника ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 30 сентября 2017 года житель села Травники ехал на своем автомобиле и проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Более того, он наехал на полицейского и с инспектором на капоте понесся сначала по асфальтовой, а потом по грунтовой дороге.

В конце концов 26-летний сотрудник полиции упал с капота, получив телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, скончался в больнице спустя пять суток.

С места преступления водитель скрылся, но через три недели явился в правоохранительные органы, утверждая, что ни патрульный автомобиль, ни инспектора он не видел.

Челябинский областной суд завершил судебное следствие по этому делу: приговор будет оглашен 24 января.

Прокуратура просит назначить подсудимому 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Исковые требования матери и супруги погибшего полицейского о компенсации морального вреда в размере 3 миллиона рублей каждой удовлетворить в полном объеме.

Челябинск, Павел Зварзин

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