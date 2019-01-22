Жительница Урала сломала новорожденному челюсть – чтобы не плакал

Жительница Златоуста обвиняется в умышленном причинении вреда своему новорожденному ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, 27 июня 2018 года женщина с силой ударила ребром ладони по нижней челюсти младенца, которому на тот момент исполнилось 25 дней.

Женщина заявила, что в тот день сын плакал, она его накормила, переодела, но он продолжал плакать, мешал ей, не хотел спать, и тогда она с силой ударила ребенка рукой по лицу, после чего он замолчал. Оказалось, что и до этого пыталась таким образом унять плачущего ребенка, отчего у малыша появлялись синяки на лице, распухали губы. Мамаша заявила, что раскаивается в содеянном, а ребенка била, потому что не знала, как с ним справиться.

Сейчас младенец находится в Доме ребенка.

Златоуст, Павел Зварзин

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