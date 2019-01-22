Спасатели нашли жительницу Миасса с подругой, три дня пропадавших в горах: одна из женщин погибла

Жительница Миасса и ее подруга три дня пытались выжить без продуктов и спичек.

Напомним, две туристки пропали 19 января, оторвавшись от группы после восхождения на Казанский камень. По словам руководителя группы, 31-летняя жительница Миасса и ее 35-летняя подруга, жившая в Екатеринбурге, встретили знакомого, и спускавшиеся вместе с ними товарищи не заметили, как женщины отстали.

Обнаружив пропажу туристок, их товарищи пытались их найти, но безуспешно: в условиях непогоды видимость была нулевой. Туристы сообщили о ЧП спасателям.

Ситуацию осложнило то, что группа поднималась на достаточно легкую вершину, а потому ни продуктов, ни спичек у женщин не было. В итоге три дня они блуждали в горах. Утром 21 января пропавшие связывались с экстренными службами. Во время последнего звонка одна из женщин сказала, что ее подруга погибла.

Сегодня спасатели, наконец, смогли обнаружить туристок. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, к моменту прибытия спасателей одна из женщин уже не подавала признаков жизни. Вторую в очень тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Краснотурьинска.

По последней информации, погибшей оказалась 35-летняя подруга жительницы Миасса, уроженка Башкирии, долгое время жившая в Екатеринбурге. Обе женщины были опытными туристками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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