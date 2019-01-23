Вопиющая халатность: в интернате едва не сожгли 37 стариков

Вопиющая халатность сотрудников социального учреждения едва не стоила жизни нескольким десяткам пожилых южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, в троицком доме-интернате «Ясные Поляны» находились 57 человек: 20 человек персонала и 37 человек постояльцев, из них 14 лежачих. «Постояльцы и часть персонала находятся в здании круглосуточно, – подчеркивают в МЧС. – Пренебрегать в таких условиях правилами пожарной безопасности ни в коем случае недопустимо».

Тем не менее, 22 января одна из сотрудниц решила покурить в подсобке, что закончилось пожаром (по предварительной версии, дама выбросила окурок, предварительно его не затушив). Поскольку возгорание произошло днем, его быстро обнаружили и быстро эвакуировали персонал и постояльцев. Но не в здание расположенного рядом детского сада, как это предусмотрено правилами эвакуации, а в соседнее крыло этого же здания дома-интерната.

«Это вопиющее нарушение, так как в случае распространения огня на соседние помещения люди оказались бы под угрозой травмирования и гибели, – заявляют в МЧС. – По результатам проверки в отношении должностных лиц данного учреждения были составлены протоколы об административном правонарушении. Штрафы будут уплачены, однако, в первую очередь, необходимо всегда помнить о том, что жизнь и здоровье человека бесценны».

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 23.01.19

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