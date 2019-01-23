На Урале нашли способ контролировать доставку грузов

На Урале стало возможно отслеживать передвижение отправленного товара или груза онлайн, удаленно контролировать его температурный режим и даже получать уведомление, если его уронили или вскрыли. «МегаФон» первым среди операторов предложил уральским предприятиям услугу «Контроль грузов».

Решение актуально при международных перевозках и перемещениях товаров внутри страны, в том числе, с использованием двух и более видов транспорта.

Определить точное расположение товара или его отклонение от маршрута помогает специальный автономный GPS/ГЛОНАСС/LBS трекер, который вкладывается в транспортную упаковку. Устройство автоматически отправляет данные по сети «МегаФона» на сервер. Благодаря этому диспетчер компании-клиента может в веб-интерфейсе на онлайн-карте контролировать местоположение груза.

«Мы первые среди операторов предлагаем бизнесу комплексную услугу по мониторингу местоположения и состояния груза. А именно: само мониторинговое оборудование, его обслуживание и доступ в web-интерфейс. Решение поможет оптимизировать логистику, определить, по какой причине происходили задержки в доставке, снизить риски порчи и хищения грузов, оперативно реагировать на внештатные ситуации и даже строить прогнозы следующих поставок на основе аналитики», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Разработано 2 типа трекеров: закладки и маяки. В первом случае трекер используется один раз. Он не требует подзарядки, вкладывается в упаковку с самим грузом только для отслеживания его местоположения в заданный период. Более расширенный функционал у маячка. Он может определять не только факт прибытия в пункт назначения, местонахождение груза или отклонение от маршрута, но и температурный режим, фиксировать падения и сообщать о неблагоприятных условиях перевозки.

Абонентская плата за один объект мониторинга –13 рублей в день. В стоимость входит интернет-трафик, доступ в личный кабинет через web-интерфейс или мобильное приложение, а также круглосуточная техподдержка. Для оптимизации затрат при международных перевозках можно использовать опцию «IoT без границ».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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