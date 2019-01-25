ЗОЖ VS интернет: как челябинцы проводят свободное время

Любители активного отдыха заполнили сеть снимками мест зимних развлечений. Объема интернет-трафика, который скачали челябинцы за три недели января с лыжных, тюбинговых трасс и катков, хватит, чтобы разговаривать по видеосвязи 11 лет. Аналитики «МегаФона» выяснили, почитатели каких видов зимнего спорта самые заметные в сети.

В среднем активный челябинец свыше 50 раз в день брал смартфон, чтобы выйти в интернет. Телеком-эксперты составили ТОП самых «прокаченных» мест отдыха в январе:

1. Тюбинговые трассы.

Любители скатиться на бублике выложили в сеть объем данных, который можно сопоставить с просмотром 4,5 тысяч трансляций Кубков Мира по фристайлу. Рекорд установили отдыхающие на Шершнях: они пользовались смартфонами в 1,5 раза чаще, чем те, кто катались с горки на Смолино.

2. Городские катки.

Самыми популярными местами для катания на льду стали площадки на Лыжной базе и в парке им. Гагарина. Здесь скачали столько интернет-трафика, что его хватило бы на просмотр 11 тысяч фильмов в режиме онлайн. А посетители катка в парке им. Пушкина были в 1,5 раза активней, чем в «Уральской Молнии».

3. Горнолыжные курорты.

Онлайн-трансляции и сторис чаще всего публиковали со склонов горнолыжного центра «Райдер» и трасс «Солнечной долины». Здесь отдыхающие так активно серфили в сети, что объема интернета хватило бы на прослушивание более 1 млн MP3 песен.

«Интернет-трафик в смартфонах челябинцев за год увеличился вдвое. Наши абоненты предпочитают общение без границ, поэтому 8 из 10 абонентов выбирают обновленные тарифы «Включайся!». Благодаря безлимитному интернету пользователи могут не считать потраченные мегабайты. За полгода спрос на «Включайся! Общайся» и «Включайся! Смотри+» вырос в 3 раза», – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске Алена Морозова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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