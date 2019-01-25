Торговый дом ММК открыл подразделение на Дальнем Востоке

Торговый дом ММК открыл в Хабаровске новое обособленное подразделение в рамках расширения присутствия на спотовом рынке металлопроката Дальнего Востока.

База начала работу в январе 2019 года. Это уже второе подразделение ТД ММК в дальневосточном регионе после площадки во Владивостоке. Местным потребителям доступен весь спектр номенклатуры металлопроката Группы ММК: плоский прокат, сортовой и фасонный прокат, трубы, металл с покрытием, метизная продукция, высокопрочный прокат. Адрес базы: Хабаровск, ул. Целинная, 15.

ООО «Торговый дом ММК» – одна из самых динамичных металлоторговых сетей в стране. В настоящее время компания, отметившая в ноябре прошлого года свое десятилетие, насчитывает 31 обособленное подразделение на территории России с охватом всех ведущих промышленных центров, а также пять подразделений в Республике Казахстан.

Со складов в России и Казахстане ТД ММК продает свыше 1,7 миллиона тонн металлопродукции в год, доля компании в продажах ПАО «ММК» на внутренний рынок составляет более 10%. ООО «Торговый дом ММК» не раз отмечалось наградами общефедеральных конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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