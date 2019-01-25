«Дубровский будет первооткрывателем…» Противники Томинского ГОКа выходят на пикет

В Челябинске продолжается серия акция против строительства Томинского ГОКа (проект Русской медной компании, реализуемой в десятке километров от областного центра и в непосредственной близости от единственного питьевого источника Челябинской агломерации). Очередной пикет состоится в субботу, 26 января.

«Все же видят, как год от года Челябинск деградирует, становясь химической помойкой, и страшилкой для всей страны. А по отношению к жителям города совершается настоящий геноцид, – заявляют организаторы пикета. – В последние несколько лет челябинцев, без преувеличения, травят как тараканов. И есть уже очень тревожные последствия этого геноцида. Одним из них является резкое увеличение случаев детской онкологии в регионе. Организм маленьких челябинцев с самого раннего возраста подвергается сильнейшему разрушающему воздействию ядовитых выбросов, с которым он не в силах бороться.

Понятно, что власти региона знают об этой проблеме. Но вместо того, чтобы вплотную заниматься ею, бороться с вредными производствами, они идут еще дальше по пути этого геноцида , и дают добро на строительство рядом с городом нового супервредного производства, которым является Томинский ГОК. После начала эксплуатации ГОКа, эта кошмарная статистика будет только расти. Потому что еще не было в мире прецедентов, когда «медные» ГОКи строились в 12 километрах от центра города миллионника !!! И Дубровский здесь будет первооткрывателем».

Организаторы отмечают, что в ухудшающейся экологии виноваты не только олигархи и чиновники, но и сами челябинцы, «которые в большинстве своем, протестуют на кухнях, а гражданскую позицию высказывают только за клавиатурой компьютера». «Пока мы не научимся заставлять себя выходить на протестные акции, несмотря ни на что: ни на мороз, ни на дождь и так далее, власть будет делать с нами все, что ей захочется. Душить выбросами, вырубать деревья, строить ГОК у нас под боком», – заявляют организаторы акции и призывают продемонстрировать готовность отстаивать свои права, выйдя на пикет.

Мероприятие состоится в субботу, 26 января, с 12:00 до 15:00 перед ТЦ «Андреевский» (Ленинский район, улица Гагарина, 4-Б).

«Мы не хотим повторения трагедий Сибая, Ивделя, Североуральска! Никто не обеспечит нам благоприятную окружающую среду, если мы не будем этого требовать», – заявляют организаторы и подчеркивают: пикет согласован.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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