Лёля из Челябинска и другие оборванцы: в Молодежном театре представят истории нищих духом

1 февраля в рамках Лаборатории зрителя Молодёжного театра состоится читка пьесы «Оборванец». Её автор Михаил Угаров – режиссёр, драматург, один из идеологов движения «новая драма», основатель «Театра.doc», ушедший из жизни в прошлом году. Он написал эту пьесу в 1993-м, когда одна эпоха сменяла другую. Но состояние героев созвучно зрителям и сегодня.

В Челябинске этот текст представят впервые. Пьесу прочитают не актёры, а режиссёр Тимур Насиров. Он уже ставил эту пьесу в начале 2000-х в Санкт-Петербурге – это был дипломный спектакль в творческой мастерской Григория Козлова при ТЮЗе имени Брянцева. В 2018 году режиссёр снова обратился к этому тексту, уже в санкт-петербургском театре «Мастерская» (под руководством того же Григория Козлова).

Пьеса «Оборванец» составлена из не связанных на первый взгляд фрагментов, диалогов и монологов, нелепых и трагичных историй, а также из ремарок таинственного наблюдателя, подсматривающего в окно. Обрывки чужих жизней выстраиваются в одну цельную историю и связный сюжет.

У каждого из персонажей украли что-то важное: идею, мечту, дело, мужа, целую жизнь. Все они – оборванцы. По состояние души и мироощущению. Герои этой истории, среди которых Лёля из Челябинска, несчастны и потеряны. В их жизни много обмана и зависти, разочарований и упущенных возможностей. Но, говорит в конце пьесы таинственный Кто-то, «финал этой истории таков: всё у всех хорошо. Так бывает, если проходит три года».

Челябинцам предлагают лично убедиться, так ли это? А также, как в пьесе Михаила Угарова появилась девушка из Челябинска?

Пьесу читают 1 февраля в 21:00 в Челябинском Молодёжном театре.

Вход бесплатный, но по предварительной регистрации .

Челябинск, Ольга Арсентьева

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