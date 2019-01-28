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Понедельник, 28 января 2019, 14:19 мск

Новости Челябинск

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Куса рискует лишиться независимости

Куса рискует лишиться статуса муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа депутатов городского Собрания инициировала публичные слушания по вопросу ликвидации муниципального образования и передачи его полномочий Кусинскому району. Участники слушаний предложение одобрили.

Следующий шаг: консультации с минюстом, после чего вопрос будет рассмотрен в городском и районном Собраниях депутатов.

Куса, Ольга Арсентьева

Куса. Другие новости 28.01.19

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