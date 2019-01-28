Куса рискует лишиться независимости

Куса рискует лишиться статуса муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа депутатов городского Собрания инициировала публичные слушания по вопросу ликвидации муниципального образования и передачи его полномочий Кусинскому району. Участники слушаний предложение одобрили.

Следующий шаг: консультации с минюстом, после чего вопрос будет рассмотрен в городском и районном Собраниях депутатов.

Куса, Ольга Арсентьева

Куса. Другие новости 28.01.19

Скандандальный полигон в Полетаево подвел южноуральское правительство под монастырь. / В Челябинской области с начала года зарегистрировали пять случаев бешенства. / В Челябинске не собираются отказываться от использования технической соли на дорогах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»