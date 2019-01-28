Куса рискует лишиться независимости

Куса рискует лишиться статуса муниципалитета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа депутатов городского Собрания инициировала публичные слушания по вопросу ликвидации муниципального образования и передачи его полномочий Кусинскому району. Участники слушаний предложение одобрили.
Следующий шаг: консультации с минюстом, после чего вопрос будет рассмотрен в городском и районном Собраниях депутатов.
Куса, Ольга Арсентьева
Куса. Другие новости 28.01.19
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