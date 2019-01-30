Усиление влияния: южноуральские единороссы сформировали новый политсовет

В Челябинской области сформировали новый состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

Практически все члены предыдущего «созыва» свои места сохранили: из политсовета выведены вице-мэр Копейска Владимир Бисеров и гендиректор ООО «Ресурс» из Увельского района Владимир Зяблин.

На 2 освободившихся места пришли 8 новых членов: При этом состав политсовета был расширен и в него вошли восемь человек. Это заместитель председателя Общественной моложеной палаты Евгений Бакланов, доцент кафедры «Спортивное совершенствование» ЮУРГУ Александр Беленков, мэр Троицка Александр Виноградов, глава Коркино Дмитрий Гатов, заместитель председателя областного совета движения «За возрождение Урала» – руководитель аппарата Юлия Капкова, глава Еткульского района Юрий Кузьменков, помощница депутата Госдумы Владимира Бурматова Алла Ципордей и председатель кусинского Совета депутатов Евгений Шибаков.

Таким образом, в политсовете увеличилось число сторонников депутата Госдумы Владимира Бурматова – с 8 до13.

Всего в руководящем органе регионального отделения партии власти 114 человек. Одно место остается свободным для того, кто хорошо себя проявит во время работы в избирательной кампании губернатора и в районные советы. Такую схему предложил все тот же Бурматов, остальные согласились. Предполагается, что вакантное место займет сенатор Олег Цепкин.

Отметим, что спикер Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, чья позиция в последнее время пошатнулась, место в политсовете сохранил.

Обновился и состав президиума политсовета: исключены бывший вице-спикер ЗСО Семен Мительман и спикер горсобрания Розы Татьяна Яковлева. Их места заняли депутат Госдумы Анатолий Литовченко и спикер Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов.

Молодогвардеец Александр Галкин стал заместителем председателя.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.01.19

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