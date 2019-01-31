Южноуралец выгнал из дома престарелую мать

Пожилая жительница Троицка с помощью прокуратуры выселила сына на улицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 72-летняя жительница Троицка обратилась в надзорное ведомство с просьбой о защите ее прав.

Оказалось, что в 2014 году троичанка зарегистрировала в собственной квартире сына. Новоявленный жилец избивал мать, пьянствовал, злоупотреблял спиртным, приводил в квартиру компании для возлияний.

Сначала пенсионерка была вынуждена ночевать у знакомых, а в последнее время жила при храме.

По двум фактам причинения телесных повреждений органами дознания возбуждены уголовные дела по ст.116.1 УК РФ, которые находятся на рассмотрении в суде.

Поскольку пожилая женщина не может проживать вместе с сыном без угрозы своему здоровью, прокурор Троицка. обратился в суд с иском о выселении мужчины без предоставления другого жилого помещения

Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 31.01.19

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