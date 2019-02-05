На Урале больше половины компаний усилили мобильную профилактику с помощью дополнительного сервиса

Уральские предприятия все чаще выбирают дополнительные сервисы для защиты мобильных устройств сотрудников.

Пока жители России борются с эпидемией гриппа и ОРВИ, на Урале массовую проверку на вирусы проходят смартфоны и планшеты. По данным связистов, с начала года работодатели региона усилили мобильную профилактику на предприятиях. Количество компаний, которые проинспектировали гаджеты сотрудников на «Антивзлом», в январе выросло на 57% к прошлому году.

По данным последних опросов, более половины сотрудников (58%) используют личные мобильные устройства для чтения рабочей электронной почты и обработки конфиденциальной корпоративной информации. Но лишь 40% знают и соблюдают политику безопасности компании с MD-устройств (mobile device).

Чтобы не пришлось закрыть гаджеты на «карантин», телеком-эксперты «МегаФона» советуют корпоративным клиентам заранее обезопасить бизнес от мобильных атак, вирусов и вредоносных сообщений с помощью приложения «Антивзлом». Оно защитит от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика.

«Только за последний месяц почти 2 тысячи 700 мобильных устройств работников компаний прошли проверку на вирусы с «Антивзломом». Из них каждый второй проверенный гаджет зарегистрирован в Свердловской области. Защищаться от вирусов необходимо, но для полноценной безопасности только антивируса на смартфоне уже недостаточно. Функционал нашего «Антивзлома» шире, чем у обычного антивируса», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

«Антивзлом» автоматически находит фишинговые ссылки на сайты-двойники, созданные злоумышленниками, и предлагает пользователю сразу их удалить. Он ограничивает переход по вредоносным ссылкам и блокирует их на сайтах, выступает фильтром между интернет-ресурсом и устройством пользователя, предотвращая утечку данных. Приложение также защищает гаджет от сетевых атак и обнаруживает зараженные точки Wi-Fi. Решение помогает избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.

Услуга доступна для корпоративных клиентов «МегаФона». А на тарифах «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» «Антивзлом» предоставляется бесплатно.

На остальных тарифных планах первый месяц пользования услугой «Антивзлом» бесплатно. Со второго месяца абонплата составит 99 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.19

Пора «заплакать хором»: Госдума разрешила строить платные дороги без альтернативы. / Саткинский чиновник, виновный в гибели школьника, отделался условным сроком. / В Магнитогорске в ДТП пострадали около двух десятков машин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»