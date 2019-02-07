Кроссворды vs мобильный интернет: что выбирают челябинские путешественники

Каждый десятый житель Челябинской области хотя бы раз в месяц отправляется в поездку по стране. За год таких путешественников стало на 20% больше. Эксперты «МегаФона» рассказали, в какие города челябинцы ездят чаще всего и где предпочитают быть онлайн.

За минувший год абоненты «МегаФона» выезжали за пределы региона миллион раз. 15% всех поездок были совершены в Москву и Московскую область. На втором месте по посещаемости – Краснодар и Сочи. Замыкают тройку популярных маршрутов челябинцев – Екатеринбург и Казань, куда приходится каждая девятая поездка.

В дороге абоненты выкладывают сторис в Instagram, общаются в What's App и переписываются во ВКонтакте. Популярны также приложения для навигации, планирования путешествий, покупки билетов. Так, в путешествиях по России челябинцы стали скачивать в 3,5 раза больше интернет-трафика. Только за месяц они загрузили из сети объем данных, сопоставимый с просмотром 380 тысяч серий передачи «Орел и Решка».

«Наши абоненты стали свободнее обращаться с гаджетами в поездках по России. Они перестали не только считать проведенные часы в интернете, но и время на телефонное общение. За год продолжительность разговоров в сети «МегаФона» выросла в 1,5 раза. Чаще всего услышать в трубке можно голос пользователя тарифов «Включайся!», – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске Алена Морозова.

Тариф «Включайся! Общайся» популярен у путешественников не случайно: интернет действует в поездках по России, а безлимит на соцсети и популярные мессенджеры позволяет свободно серфить в сети и оставаться на связи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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