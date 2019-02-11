ММК направит на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината готов направить на выплату дивидендов 239 млн долларов. Соответствующая вопрос будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, джата которого будет объявлена 1 марта.

Дивиденды за IV квартал 2018 года будут выплачены в размере 1,398 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию (до вычета налогов).

В целом, на выплату дивидендов будет направлено 100% свободного денежного потока компании за IV квартал 2018 года.

Напомним, ММК является одним из крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2018 году компания произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 11.02.19

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