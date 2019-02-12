ММК представил опыт использования электронной торговой площадки

В Москве прошел деловой форум по стратегиям управления и бизнес-сервисам Oracle Modern Business Forum 2019. Магнитогорский металлургический комбинат представил опыт использования электронной торговой площадки на базе модуля Oracle Sourcing.

С докладом на эту тему выступили ведущий экономист управления категорийных закупок ПАО «ММК» Евгений Трахтенгерц и ведущий специалист по направлению «Снабжение» ООО «ММК-ИНФОРМСЕРВИС» Андрей Суворков.

В ноябре 2007 года ММК ввел в промышленную эксплуатацию собственную электронную торговую площадку (ЭТП) на базе Oracle EBS, получившую в дальнейшем развитие. С 2010 года на площадке проводятся открытые торги (со свободным доступом контрагентов, не прошедших внутрикорпоративную проверку). В 2011 году была внедрена форма регистрации поставщиков. Постоянно росло количество поставщиков, участвовавших в торгах. Если в 2008 году их было всего 60, то с 2012 года это число превысило 5 тысяч, а в 2017 году превысило отметку в 7 тысяч поставщиков. Выросло и количество уникальных позиций на торгах: с 751 в 2008 году до 52,8 тысяч по итогам 2018 года.

Помимо формы регистрации поставщиков, на ЭТП реализованы и другие дополнительные функции, такие как личный кабинет с возможностью подписки на рассылку уведомлений об открытии торгов, уведомления о результатах участия в торгах, размещение информации об участии в торгах на корпоративном сайте ПАО «ММК».

ЭТП получает развитие в мобильном приложении «Поставщик ММК». Приложение существенно повысило удобство и скорость эффективного партнерства ММК с поставщиками. Оно позволяет авторизоваться через СМС, осуществлять мониторинг потребностей ПАО «ММК» в материально-технических ресурсах, своевременно узнавать о проводимых на комбинате торгах, оформить подписку на получение рассылки по интересующим категориям.

Использование ЭТП в Группе компаний ПАО «ММК» позволяет обеспечить высокую прозрачность и контроль со стороны материнской компании за счет использования единого реестра поставщиков и единого номенклатурного справочника, а также возможности использовать результатов проведенных торгов всеми организациями Группы компаний.

Среди преимуществ электронных торгов: снижение закупочных цен и накладных расходов; уменьшение времени на выбор поставщика; повышение обоснованности выбора поставщика; более высокий контроль над циклом закупки от заявки до поставки; снижение коррупционных рисков; ведение базы данных по поставщикам с историей сотрудничества.

Дальнейшее развитие ЭТП на ММК связано с миграцией на новейшую версию корпоративной информационной системы Oracle E-Business Suite R12, а также с применением технологии RPA – роботизации процесса проведения электронных торгов.

В фокусе Oracle Modern Business Forum 2019 находились кейсы заказчиков Oracle EBS, которые на практике проходят этапы цифровой трансформации и совершенствуют традиционные бизнес-процессы. Представители крупных российских и зарубежных компаний поделились опытом построения и работы электронной коммерции, новыми подходами к трансформации системы закупок в компании, стратегией реализации концепции «Индустрия 4.0» в промышленности.

Москва, Ольга Арсентьева

Москва. Другие новости 12.02.19

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