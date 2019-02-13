«Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют…» Диагнозы современной России сформулировали более 200 лет назад

Сегодня исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Крылова. Филолог Вера Владимирова уверена, что баснописец не только внес неоценимый вклад в развитие русского языка, но и сформулировал генетические болезни российского общества, неизлеченные до сих пор.

«13 февраля по нынешнему летоисчислению – день рождения человека, которого поколения сограждан привыкли воспринимать как памятник. В Летнем Саду. Этакого уютного добродушного мудрого дедушку, баснописца, «великого насмешника» и не менее великого обжору. А ведь Иван Андреевич Крылов еще и великий реформатор русского языка и стиха, в том числе, и едва ли не самый радикальный сатирик и века Екатерины, и ее малохольного сына, и половинчатого внука.

А вот как раз его басни – это импортозамещение в России французской литературы. Ибо при наличии оригинальных сюжетов и сочного разговорного языка (впервые в русской поэзии, между прочим), сама идея подмены прямого высказывания иносказанием «из жизни насекомых» восходит к Лафонтену, который также позаимствовал эффективную эстетику басен у старших, чтобы не сказать древних, предшественников – латинцев Федра и Авиана, грека Бабрия, переложивших, в свою очередь, для своих современников – в I-м, II-м, V-м веках нашей эры – те самые легендарные «басни Эзопа» (легендарные в прямом смысле – оригиналов этих произведений материальный мир не сохранил).

Но, возможно, басни Крылова столь известны, или, как говорят сегодня модные люди, вписаны в наш культурный код, потому что их квинтэссенция (мораль по- старому) сродни коротким постам в соцсетях. Они лапидарны, однозначны в трактовке и вежливо, но ехидно формулируют отношение сограждан к происходящему и друг другу. А, кроме того, напоминают шифровки, помогающие избежать обывателям неприятных «мер воздействия» контролирующих структур за критику сильных мира сего.

И все диагнозы литературного толстопуза, поставленные русской жизни два века назад, точны и сегодня. И выявленные им общественные язвы, увы, продолжают уродовать очередной «русский мир»:

В ком есть и совесть и закон,

Тот не украдет, не обманет,

В какой бы нужде ни был он;

А вору дай хоть миллион –

Он воровать не перестанет…

Или:

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

А всем нашим повылезавшим из пропагандистских щелей драйверам «насаждения патриотизма» неплохо бы разослать крылатые строчки Крылова:

Вы сколько пользы принесли?» –

«Да наши предки Рим спасли!» –

«Всё так, да вы что сделали такое?» –

«Мы? Ничего!» –

«Так что́ ж и доброго в вас есть?

Оставьте предков вы в покое:

Им по-делом была и честь…

Вот еще мне нравится, всякий раз вспоминаю, когда сенатор – соцпедагог Ирина Гехт начинает «борьбу» с «экологическими экстремистами» или юристка – депутатка Яровая с пылом – жаром пытается закрыть информацию о политиках и чиновниках для гражданского сообщества, или фигуристка – депутатка Роднина, запрещая усыновлять иностранцам отечественных сирот, не видит ничего страшного в том, что ее дочь живет в США, и американское – ее единственное гражданство:

Однако же в семье не без урода…

И счастье многие находят

Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят…

Когда же госмужи и прочие балагуры активно и часто беспокоятся о положении дел на Украине или в Ливии с Сирией на фоне деградирующей родной экономики, нищающего населения и бесконечных техногенных и прочих российских безобразий, как не процитировать старца:

Иному, до чего нет дела,

О том толкует он охотнее всего:

Что будет с Индией, когда и отчего,

Так ясно для него;

А поглядишь – у самого

Деревня между глаз сгорела…

После наблюдения за одобрительным пиаром пенсионной реформы во всех его безумных проявлениях на фоне слогана-2018: «Денег нет, но вы держитесь», иносказательное описание этой вакханалии нашлось у того же Крылова:

А где пастух дурак, там и собаки дуры…

Да и вообще вся ситуация нашего времени напоминает ситуацию раболепия, всеобщего фарисейства и жесткой любезности крыловских времен, когда в своем недолго выходящем сатирическом журнале « Почта духов» еще молодой, закомплексованный, но уже толстый и мизантропически настроенный Крылов бесконечно повторяет: опомнитесь!!! Перестаньте мазать гнойные язвы медом. Реформируйте эту странную систему русской бюрократии, где отсутствует логика и процветает бесстыдство, а в выигрыше – толпа посредников…

И сам Крылов – словно бы вечный русский микс главных национальных черт: большая физическая сила и еще бОльшая лень; гражданская храбрость и страх перед государственными репрессиями; литературное новаторство и замшелые взгляды; лояльность к правителям и ненависть к режиму…

Прообраз многих литературных персонажей – от Обломова до Живаго…. Предтеча Венички Ерофеева, только тот ушел в алкоголизм, а Крылов – в обжорство.

Его биографию сейчас плохо знают. Даже школьные словесники продолжают говорить, что баснописец умер от обжорства. А он умер от пневмонии. И это – довольно давно – неоспоримый факт. Как и то, что не введи Крылов сочный язык народа в поэзию, Пушкину бы пришлось в его творчестве куда тяжелее – нужно было бы еще «столбить» литературный язык разговорной речью. Да и Грибоедову было бы нечем писать комедию нравов без разностопного ямба Крылова, как нельзя лучше подходящего для неподражаемого, вкусного русского интонирования в диалоге.

Иван Андреевич Крылов – реальный дедушка русской литературы, на детях, внуках и правнуках которого – Пушкине, Грибоедове, Салтыкове- Щедрине, Гоголе, Эрдмане, Ерофееве природа не отдохнула, а отточила свои художественные инструменты защиты от пошлости, мелочности, глупости, жестокости, безумия и прочих пороков нашего мира.

И если следовать хотя бы нескольким заповедям, что сформулировал писатель в своих произведениях, жить будет не проще, но легче. И «царям зверей», и их «подданным»:

Быть сильным хорошо, Быть умным лучше вдвое.

Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни.

Важнейшая наука для царей:

Знать свойство своего народа

И выгоды земли своей…»

Челябинск, Вера Владимирова

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