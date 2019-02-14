Бизнес Южного Урала отзывается от «железа»

Бизнес Южного Урала потянулся к «облакам».

На Южном Урале бизнес мигрирует в виртуальные офисы и платформы. Теперь вместо жестких дисков и железных шкафов в кабинете, все больше предприятий хранят рабочие данные в облаках. За последние два месяца в регионе в 3 раза вырос спрос на аутсорсинг облачных сервисов.

По данным аналитиков «МегаФона», активнее других именно малый и средний бизнес арендует онлайн-мощности и «склады» для своих IT-услуг. Сократить затраты на поддержку IT-инфраструктуры «МегаФон» предложил челябинским компаниям в рамках сервиса «Деловое облако». Решение построено на виртуальной инфраструктуре Mail.ru. Облачные хранилища, базы данных, виртуальные платформы, графические карты и сервисы для анализа больших данных можно бесплатно протестировать в срок до 30 дней.

«Теперь нам не нужно искать или арендовать помещение под собственный сервер, подбирать специальный температурный режим для размещения оборудования. Мы отказались от него в пользу «делового облака» МегаФона. Благодаря этому, без дополнительных затрат, мы даже в 2 раза увеличили виртуальный объем для работы с данными, чтобы хранить, например, все записи телефонных переговоров», – говорит топ-менеджер одного из предприятий.

Сотрудники имеют круглосуточный доступ к виртуальной платформе и всегда могут удаленно контролировать любые процессы в «деловом облаке» из региональных офисов.

«Виртуальные облака – более надежный метод хранения информации, чем собственные жесткие диски. «Деловое облако» МегаФона отличается высокой степенью безопасности – данные хранятся в дата-центрах (уровень Tier-III). Мы предлагаем простое в использовании файловое хранилище, виртуальные мощности, доступные в облаке, на которых клиент может разворачивать собственные приложения: почтовый сервер или базы данных», – сообщил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Челябинске Максим Пахтусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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