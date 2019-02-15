В Челябинске заявили о планомерном уничтожении трамваев

Челябинск, Февраль 15 (Новый День, Павел Зварзин) – Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» обратились с открытым письмом к губернатору Борису Дубровскому, в котором обвинили власти в планомерном уничтожении трамваев.

«Уже многие годы не обновляется подвижной состав, трамвайные пути в плохом состоянии, электрические сети работают на пределе возможного», – пишут авторы письма, добавляя: «При подготовке города к саммитам ШОМ и БРИКС с приходом весны 2019 года начнется большая реконструкция дорожных развязок областного центра. В частности, будут закрыты на реконструкцию Ленинградский мост, перекрёстки улиц Кирова и Труда, Кирова и Братьев Кашириных. Это узлы, по которым проходит основное движение трамваев. Но никто не информирует горожан, в том числе и нас, как в этом случае будем работать мы, трамвайщики? Будет ли предусмотрено, что во время ремонта дорожных развязок и моста трамвайное движение будет сохранено?

Это не праздное любопытство. Мы понимаем: если не будет предусмотрена хоть какая-то возможность движения трамваев, для жителей города это будет катастрофа, а мы лишимся пассажиров и заработка».

В «ЧелябГЭТ» отмечают, что без работы может остаться более 500 человек – водителей, кондукторов и ремонтников.

При этом, жители северо-запада, ЧМЗ и части центра будут лишены возможности попасть на трамвае на вокзал, а район от Алого поля до Медгородка вообще останется без трамвайного сообщения.

Областные власти на обращение транспортников уже отреагировали: в Минэкономразвития Челябинской области расплывчато сообщили: «Прорабатывается вопрос покупки новых трамваев и троллейбусов. Планируется обновить инфраструктуру: остановки, заправки, трамвайные пути, контактную сеть и депо. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. Одним из вариантов выполнения этих задач является государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений».

Но горожане чиновникам не поверили: «Все это уже проходили. И новую маршрутную сеть формировали. И даже общественные слушания перед новым 2017м годом были. Но все только хуже и хуже», – пишут челябинцы в соцсетях.

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