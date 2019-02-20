Грипп на Южном Урале пока не сдается

В Челябинской области закрыты на карантин 23 общеобразовательных школы, в том числе полностью все школы Карталинского района.

Кроме того, учебный процесс частично приостановлен в 161 классе в 64 общеобразовательных организациях, 1 группе детского сада, 2 средних профессиональных образовательных учреждениях, еще одно профучилище закрыто частично.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

С 11 по 17 февраля зарегистрировано 36 тысяч 820 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 111,8 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 13%. Снижение отмечено по всем возрастным группам, максимальное среди детей 7-14 лет – на 18%. Сохраняется превышение эпидемических порогов на 15%.

Рост заболеваемости отмечен в 6 муниципальном образовании области, превышение порогов сохраняется в 31 муниципальном образовании.

В Челябинске зарегистрировано 15 тысяч 848 случаев, показатель составил 95,7 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 4,3%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам. Эпидемические пороги превышены на 5%.

Несмотря на снижение заболеваемости, по данным лабораторных исследований, на территории области сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1).

Челябинск, Павел Зварзин

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