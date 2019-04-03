Слабое место. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В СМИ, в публицистике всё чаще появляются статьи на тему сталинизма, точней, возвращения сталинских методов управления страной. Историк и экономист Сергей Ясинский пытался разобраться, есть ли для этого основания:

«Параллели просматривается отчётливо: ставка на силу, попытка добиться от населения полного подчинения государству, игра с правами и свободами граждан. Во времена Сталина власть так же была неподотчётна обществу и управляла страной по своему усмотрению, используя общие ресурсы и возможности для достижения собственных целей и не считаясь с желаниями и потребностями остального населения.

Различие заключается в целях.

Если кратко, то сталинская цель – это мировая революция, захват Европы, строительство социализма. У нынешнего режима, строго говоря, цель неизвестна: то, что верхи официально заявляют как цель, расходится с их действиями на 180 градусов.

В новом майском указе 2018 года были определены такие цели: осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Но итоги хотя бы одного 2018 года демонстрируют противоположную картину: наука и экономика, по сути, не развиваются. Численность населения снижается, а смертность растёт. Уровень жизни заметно упал, и это никак не совмещается с идеей создания комфортных условий, то есть повышения её качества. Об условиях для самореализации можно даже не заикаться.

Различие в целях предопределяет различие в методах. Сталинские методы 30-годов – это ограбление населения и коллективизация, что позволило государству получить финансовые ресурсы и высвободить рабочую силу для индустриализации страны – строительства заводов, создания промышленности. В первую очередь имелась в виду военная промышленность, без которой невозможно создать мощную армию и подготовиться к войне. Главная цель – война, остальное второстепенно, поскольку путь к социализму, по мысли Сталина, лежал через войну.

Сегодня мы видим все тоже нищающее население, увеличение расходов на военную промышленность и военные угрозы. Никакого социализма при этом строить не планируется. Но тогда что планируется? Какое будущее власть собирается создать?

Мне представляется такая модель общественного уклада будущей России (на сегодняшний момент эта картина выглядит наиболее реалистично):

Наверху находится правящий слой, который питается привозными продуктами и пользуется иностранным ширпотребом, живёт на своих огороженных территориях, а также в своих особняках и виллах на Западе. Внутри страны представители правящего слоя осуществляют неограниченное господство. Россия для них – лишь территория, которая их кормит и придаёт им нужный вес и статус во внешней политике.

К ним примыкает разнообразная обслуга – бытовая, техническая, идеологическая, которая кормится от правящего слоя и живёт относительно неплохо (в зависимости от своей полезности). Обслуга решает все задачи – правящий слой только формулирует, что ему нужно, и приказывает исполнить.

Во всей остальной стране – нищее бесправное население, которое работает на правящий слой, платит налоги (дань) и выживает самостоятельно, не беспокоя господ своими проблемами. Правящий слой не несёт никаких расходов по содержанию населения. Если социальное обеспечение существует, то оно финансируется самим населением, а если не финансируется, то – не существует. Все доходы государства полностью идут на нужды правящего слоя.

Уровень жизни, качество жизни населения, его развитие – не является проблемой правящего слоя. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Численность населения России избыточна для нужд правящего слоя, поэтому его сокращение не должно и не будет беспокоить власть. Количество квалифицированных работников будет достаточным без специальных усилий правящего слоя: кому надо, получат образование самостоятельно и сами предложат свои услуги, а остальное неважно. А неквалифицированных работников, в случае их нехватки, вполне можно заменить гастарбайтерами из южных стран.

Сегодняшняя ситуация уже похожа на эту картину, но не до конца: ещё не решены все проблемы с населением, ещё не достигнут необходимый уровень покорности. Поэтому продолжают «закручивать гайки».

Протесты населения вызывают некоторое беспокойство, но не приводят к изменению позиции правящего слоя – скорей, к укреплению во мнении, что действовать нужно быстрей и жёстче. В откровенных циничных высказываниях чиновников проглядывает нетерпение: им хочется уже сейчас установить желанные для них порядки и наслаждаться беззаботным существованием. Видимо, они убеждены, что вся ситуация полностью под их контролем, что всё предусмотрено, что в итоге получится так, как они хотят, и это уже скоро. Отсюда их неспособность удержаться и промолчать в нужный момент.

Однако у правящего слоя есть слабое место, и это, конечно же, экономика.

Глядя на экономику России, нельзя не задаться вопросом: чем всё это великолепие будет обеспечено?

Премьер Дмитрий Медведев попытался ответить на него: "...начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий».

Триллионы рублей, конечно, направят, кто бы сомневался, только куда? Какие передовые технологии есть, чтобы их развивать? Ни одной. И купить их на Западе теперь невозможно – санкции. Что будут выпускать заводы, которые он собирается строить? Есть ли сейчас хоть какая-то российская продукция, которая пользуется спросом на мировом рынке? Нет. Даже оружие – традиционный предмет гордости российской власти – продаётся в кредит, а на самом деле просто дарится, поскольку позже задолженность по кредиту списывается из-за того, что долг невозможно истребовать. Доходы от нефти и газа исчезают на личных счетах собственников, вдобавок нефтегазовые компании имеют огромные долги, соответственно, рассчитывать на них, как на опору экономики, не приходится.

И всё это означает, что у российской власти нет экономического фундамента. Представители власти могут быть сколько угодно богаты лично, но свои деньги они не направят на решение проблем страны – не для того они их «зарабатывали честным трудом». В бюджет вытягиваются деньги населения. А больше никаких денег нет.

И не будет. Фундамент, на котором стоит общество, разрушается. Следом рухнет вся общественная структура, и вместе с ней – «вертикаль власти». Чудес не бывает.

Челябинск, Сергей Ясинский

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