Центр Верхнего Уфалея на двое суток оставили без воды

Жители центральной части Верхнего Уфалея вынуждены были в течение двух суток обходиться без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на верхних этажах пятиэтажек вода пропала утром 4 апреля. В пятницу «высохли» краны и на нижних этажах.

«Подвоз воды организован, но графика нет ни на сайте администрации, ни на подъездах», – сетуют горожане. И действительно, на официальном сайте мэрии есть информация только о подвозе технической воды, а о питьевой – ни слова.

Причиной «обезвоживания» центральной части города с населением более 10 тысяч человек стали «неотложные ремонтные работы на водоводе в районе школы №7.

При этом жители домов, расположенных рядом с мэрией и узлом связи, сообщают, что проблемы на водосетях есть и там – «все раскопано». В мэрии утверждают, что там ведутся плановые работы.

По данным чиновников, сегодня в 13 часов началось заполнение системы водоснабжения. На первых этажах вода уже появилась. К остальным вернется до 17 часов.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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