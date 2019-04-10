Амброзия для слуха от офтальмолога: виртуозы Спивакова дали единственный концерт в Челябинске

9 апреля в челябинском театра драме имени Орлова отмечали два юбилея – московского оркестра и местного бизнеса. О том, что из этого получилось, – авторская колонка Веры Владимировой.

«Когда в Челябинск придет реальная, «в голубом и зеленом» весна – не знаю. Но легкое, «зелёново – акварельное», как «Водяные Лилии» Моне, весеннее настроение вчерашним вечером подарили загибающимся в серости и чаду челябинцам «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. Благодаря усилиям местных гастрольных организаторов и финансам коммерсанта – офтальмолога, решившего на 20-летие своей сети сделать шикарный музыкальный подарок землякам. При аншлаге – это еще слабо сказано, музыканты и маэстро отметили с поклонниками и просто меломанами свое творческое 40-летие.

О совпадении не только юбилеев, но и кредо «своих» виртуозов и офтальмологов, равно как и всех врачей – виртуозов своего дела (а их в зале «таки было» – организатор пригласил немало коллег – от «цеховиков» – окулистов до гуру местной травматологии Леонида Полляка) Владимир Теодорович высказался в любимой метафорической манере лишь перед исполнением финального танго: «У нас много общего. Мы – люди, созданы для любви. А вещи – для того, чтобы ими пользовались. И весь хаос в мире происходит оттого, что в реальной жизни все наоборот…»

Но демонстрировали не только свое искусство, но и уважение к аудитории, и эту самую победу гармонии и любви над хаосом (пусть на пару часов) музыканты оркестра и их художественный руководитель на протяжении всего концерта.

В первом отделении «Виртуозы» исполнили ре-минорный концерт Баха, один из солистов – сам Спиваков. И посвящение Шостаковича «жертвам фашизма и войны», что в преддверии майского Дня Победы вовсе не стало диссонансом.

Во втором отделении царствовал маэстро Йозеф Гайдн: концерт (пианистка – одна из стипендиатов Фонда Спивакова, по счастливому – для мецената мероприятия – совпадению оказалась очкариком, элегантно продемонстрировав современный тренд полного соответствия роговой оправы длинному нежнейшему концертному платью с поясом- бантом), «Прощальная» симфония, серенада… Ну, и в качестве капли завершающего эту «оргию» ликёра, словно привет из Буэнос-Айреса, где недавно – в цветении и ароматах завершился очередной «танговый» фестиваль, – музыканты исполнили произведение Астора Пьяццоллы – танго, которое Борхес справедливо именовал «сыном» милонги и «внуком» хабанеры.

Хвалить, разбирать то, что представили на суд публики «Виртуозы» – это почти наглость. Потому что они, словно бы не исполняли классику жанра – произведения давно умерших авторов, а на эти полтора – два часа вместе со своими темными нарядами, великолепными инструментами и тенями гениев – композиторов превратились в чудные звуковые эманации.

Я не слушала «Виртуозов» лет десять. И, честно говоря, немного побаивалась, что и маэстро, и драйв его команды – уже «не те». К счастью, ритуалы творческого коллектива и артистичность Спивакова оказались «старыми». По отношению к «Виртуозам» тоже верна формула из «оскароносного» отечественного фильма: « В сорок лет жизнь только начинается…» Какой такой «Секрет Макрополуса» есть у музыкантов – никто, конечно, не раскроет, как большую коммерческую тайну. Ведь попасть на их концерт – во всех смыслах «дорогое удовольствие». Хотя, очень может быть, что секрет прост, но трудно досягаем, и заключается, как и у любого товара класса «люкс», в таланте, компетенциях и трепетном служению мастеров избранному делу.

Принимали музыкантов и их «начальника» тепло. Поскольку маэстро и его оркестр в городе не первый, и даже не десятый раз, то часть экзальтированной публики обращалась с великими музыкантами по-свойски. Так, когда замолкли последние звуки первого исполняемого произведения (с первой скрипкой Спиваковым), громкий мужской шепот выдохнул: «ЗдОрово!»

Во втором отделении в пароксизме восторга нечто нечленораздельное выкрикивал меломан с галерки.

Но яснее всего «волшебную силу искусства» продемонстрировал дамский диалог уже на выходе их театра – практически в гардеробе:

– Так, где ужинаем? Мы же хотели красного вина выпить…

– Нееееет, ничего больше не нужно, голова горит, сердце колотится, даже температура от удовольствия поднялась, я и так, словно под наркозом, гипнозом – в эйфории и онемении…

Возможно, в этом заключается некая метафизическая ирония музыкального вечера от офтальмолога, который, по его же уверению, «продает хорошее зрение». Как сказал один Маленький принц: «L 'essentiel est invisible pour les yeux – самого главного глазами не увидишь…»

Челябинск, Вера Владимирова

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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