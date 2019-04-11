Треть государственных больниц России не исполняет указы президента

В каждом третьем медицинском госучреждении в 2018 году не исполнялись указы президента России: зарплата персонала не дотягивала до средней по региону.

Напомним, в декабре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью телеканалу «России 24» заявляла, что в 2018 году зарплаты врачей увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч руб, у среднего медицинского персонала – на 25% (до 37 тысяч руб).

Согласно исследованию, проведенному РБК (анализировалась бухгалтерская отчетность организаций), больше всего таких больниц и поликлиник в Алтайском крае – 67%: в 113 больниц из 170 медики получали меньше среднерегиональных 25,5 тысяч рублей.

На втором месте Челябинская область (63%): в 113 из 179 больниц зарплата составила меньше 35 тысяч. В соседней Свердловской области меньше средней зарплаты по региону (37,5 тысяч рублей) платили в 57% больницах. Разница между средними зарплатами в регионе и в медицинских учреждениях, как правило, составляет несколько тысяч рублей. В ряде регионов отмечается значительное снижение заработной платы: в Калининградском онкоцентре средняя ежемесячная выплата сократилась почти на 30 тысяч рублей, в ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни – снизилась более чем в 2 раза (с 40 тысяч до 15 тысяч руб).

В целом сокращение зарплат зафиксировано в 134 медицинских учреждениях.

В 351 больнице зарплата за 2018 год не вросла ни на копейку, хотя штатное расписание в них менялось. Напомним, согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медицинского персонала – 100%.

В августе 2018 года РБК подсчитал, что более 10% медучреждений не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае реального выполнения майских указов 2012 года. Работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей так и не создан, отмечали эксперты. «Зарплаты в отчетах чиновников по регионам – нечто недостижимое. Или достижимое – в случае если врач берет очень много дежурств и работает больше, чем на одну ставку», – цитирует издание сопредседателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала. Что же касается увеличившихся показателей в 88% медучреждений, он отметил, что в 2018 году перед президентскими выборами зарплаты сначала резко возросли за счет дополнительных стимулирующих выплат, но вскоре вернулись к исходным значениям.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.04.19

Врачам грозят санкции за «антивакцинальную пропаганду»: предложения переданы в Госдуму. / Из кранов челябинцев польется кипяток. / «Шо, опять?!» Южноуральский олигарх снова попал в ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»