Магнитогорск ничему не научил; УК не следят за газовым оборудованием

В Копейске привлекли к ответственности одну из управляющих компаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госжилинспекции, ООО «ЖУК» не обеспечивало контроль за соблюдением периодичности проверки газового оборудования и наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (делать это нужно в каждом жилом помещении).

В результате за ненадлежащее содержание систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах компания оштрафована на 75 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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