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Пятница, 19 апреля 2019, 10:29 мск

Новости Челябинск

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Жителям одного из домов начислили за отопление лишние 250 тысяч рублей

Жителям одного из домов Копейска начислили за отопление лишние 250 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госжилинспекции, проведена внеплановая документарная проверка АО «Челябоблкоммунэнерго», в ходе которой установлено нарушение при начислении платы за отопление жителям дома № 35 по Коммунистическому проспекту.

При расчете платы за отопление сотрудники компании неверно рассчитали площади жилых и нежилых помещений.

Ресурсоснабжающей организации было выдано предписание устранить нарушение и произвести перерасчет платы за отопление за период октябрь – декабрь 2018 года. В результате жителям дома вернули почти 250 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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