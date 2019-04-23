«Антирусский заговор, безусловно, существует…» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Ситуация в стране выглядит так, что на сегодняшний день нет никого, кому было бы выгодно укрепление России. Экономист Сергей Ясинский анализирует, что происходит.

«Для федеральной власти ослабление регионов означает их невозможность сопротивляться давлению Центра, что соответствует идее его укрепления и дополнительно расширяет возможности обогащения. А для региональных властей ослабление страны означает неспособность Центра навязать свои решения и обеспечить контроль исполнения – то есть для них это некоторое увеличение свободы, самостоятельности и тоже возможность обогащения на местном уровне.

Сторонники режима среди населения поддерживают руководство страны и, значит, одобряют его внутреннюю политику. Они могут выражать недовольство, когда действия правительства ухудшают их материальное положение, но, не видя связи между причиной и следствием, выступают только против конкретных случаев причинения им ущерба, а в целом голосуют за власть.

Противники режима в стране ожидают, когда всё рухнет, власть сменится и произойдёт отказ от существующей «идеологии». Для них очевидно, что, пока этот режим не сменится, никакого улучшения не будет. Ну, и поскольку сил, способных изменить ситуацию нет, остаётся рассчитывать лишь на то, что она изменится сама. А для этого нужен крах, полный и окончательный.

Пассивная часть населения, страдающая от некомпетентности и жадности чиновников, ожидает «когда всё это кончится». Она как бы поддерживает власть, но по своему настроению примыкает к её противникам, потому что её ожидания могут сбыться, только если власть сменится.

Для других стран ослабление России означает уменьшение опасности войны и непредсказуемых действий её руководства, а также позволяет надеяться на получение некоторых выгод – например, на территориальные приобретения или на возможность покупки российских ресурсов по сниженным ценам. Поэтому им такой ход событий только на руку.

Внутри страны «в принципе» никто не против сохранения России, но никто ничего для этого не делает. Зато на разрушение работают все.

Разрушается государственная система управления, инфраструктура страны, социальная сфера, экономика, внешне- и внутриполитические отношения, а вместо конструктивных планов предлагаются «бессмысленные мечтания». Население, не имея возможности жить и работать цивилизованно, вынуждено, чтобы выжить, искать лазейки, несмотря на то, что это идёт во вред его будущему и будущему страны. Приспосабливаясь к ситуации, оно тоже разрушает государство, экономику, инфраструктуру и т.д.

Уровень его недовольства недостаточен для активного изменения ситуации в лучшую сторону, для принуждения государства выполнять свои обязанности или замены власти. Протесты слабы и недолговременны. Население действует по партизански, предпринимая обходные манёвры и, таким образом, предпочитает пожертвовать завтрашним днём ради дня сегодняшнего.

Западные страны, всё больше ограничивая возможности руководства России своими санкциями, приближают страну к краху, хотя и не против сотрудничать там, где им это выгодно. Востоку – в первую очередь, Китаю – ослабление России тоже выгодно, и он ни в коем случае не заинтересован в её укреплении и процветании. Чем она слабей, тем лучше. С этой позиции для него выглядит логичным способствовать ухудшению положения в стране, избегая даже взаимовыгодных отношений – следует ограничиться только односторонне выгодными договорами, что и происходит.

Никто в самой России не заинтересован в её развитии. Конечно, на словах все хотят, чтобы жизнь улучшилась, но это лишь абстрактное желание, никак не влияющее на действия людей. А на деле по-прежнему актуальна цитата В. Пелевина (Generation «П»): «Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нём участвует всё взрослое население России».

Личные интересы людей не связаны с общими интересами и интересами страны. Здесь это три разные сферы действительности: отдельный человек думает о своей личной выгоде, общим благом занимаются некие общественники и благотворители, а благо страны должна отстаивать правящая верхушка. Но на практике эта конструкция не работает: всё сводится к личной выгоде и к тому, что каждый сам за себя.

В стране нет объединяющего начала. В попытке его создать использовали патриотизм, религию, наконец, войну – и всё это впустую. Явно это не те инструменты – потому что не создают взаимосвязи, взаимозависимости между людьми, которая только и позволяет совместными усилиями повышать общий и индивидуальный уровень жизни.

Правильными инструментами объединения являются: единое по всей стране законодательство, общая, зависимая от своих частей экономика и – как важный её элемент, создающий единое экономическое поле, – деньги, точней, общая денежная система. Только они способны обеспечить достаточную прочность внутреннего пространства страны, и без них никакая духовность, никакие «скрепы» и тем более полицейщина страну от разрушения не спасут.

От кого зависит применение этих инструментов, и кто мешает их использовать? Очевидно, что население и бизнес, как его часть, совершенно не против единого законодательства, экономики и денег – они ему не мешают, а наоборот, полезны. Разумные законы и правила помогают создать разумную жизнь, упорядочивают, рационализируют работу и способствуют получению доходов. Не говоря о том, что они защищают людей от произвола и преступлений.

Первым и главным препятствием является государство в его нынешнем виде. Оно само нарушает существующие законы, а также вводит в действие новые, не имеющие ничего общего с нормами права. Законодательство, как единая система, при этом превращается в хаос, и становится совершенно невозможно осуществлять правосудие.

Небольшая группа приближённых к власти лиц сосредотачивает в своих руках большую часть экономики страны и денег, а остальное население выталкивается за пределы сферы экономической активности. Теперь они должны выкручиваться самостоятельно – вне правового пространства, вне экономики и с минимальным количеством денег. Они вынуждены находиться в теневой зоне, и государство хочет обвинить их в том, что они прячутся, хотя виновато в этом само государство.

Тут всё просто и понятно: поскольку экономическое и финансовое пространство страны сократилось до размеров, занимаемых в экономике группой «государственных» бизнесменов, то на остальной территории неизбежно образуются теневые сегменты – просто потому, что людям нужно как-то жить, на чём-то зарабатывать, чтобы обеспечивать себя и свои семьи. И если государству не нравится такое положение дел, ему следует озаботиться созданием условий для цивилизованной экономической деятельности для всех субъектов бизнеса в стране.

Чтобы сохранить страну, необходимо остановить создание и развитие монополий, отказаться от идеи управления страной через корпорации, вернуться к единому экономическому пространству с равными для всех условиями и правилами. Успешность бизнеса должна зависеть только от его эффективности, и определяться в конкурентной борьбе, в рамках единого правового поля.

Но правящий слой на это не пойдёт, так как проиграет конкуренцию. Следовательно, итог очевиден.

Челябинск, Сергей Ясинский

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