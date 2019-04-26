«Чиновники наши обращения даже не читают!» Активисты «СТОП ГОКа» побывали в правительстве Челябинской области

С доводами общественности по наиболее важным для Челябинской области никто из чиновников не знакомится, обращения даже не читают. К такому выводу пришли активисты движения «СТОП ГОК», встретившись с представителями южноуральского правительства.

«Возможно только вчера Сушков задумался над тем, а что же там будет в Томино и какую опасность несет ГОК. Что такое ГТС и хвостохранилище. Владимир Казанцев рассказал о судебных процессах и идущем процессе в арбитражном суде. Правительство области о нем не знает! – сообщила Надежда Вертяховская. – Гуревич на пальцах показал, что будет в Коркино и как пульпа «потечет» туда. Стройка идет, очистных нет.

На встрече я говорила, что Челябинск и пригороды ждет и почему: пыль как в цементном цеху. Возможно, говорила эмоционально. Говорила, что необходимо выслушать мнение противников, не устраивая балагана, как это было в Общественной палате ЧО, где больше слышали Шингаркина и Баженова, чем Князеву, Денисова, Вертяховскую.

Говорила о том, что в заключениях УГГУ в выводах есть один пункт, о котором молчит РМК, а чиновники не читали эти документы. А этот пункт гласит, что необходимо изучить влияние разломов до разработки месторождения. Изучения никто не проводил. Влияние техногенных рыхлых образований на территорию (перепад высот увеличится до 580 метров – т.е. в 10 раз) на Шершни не проводили. Да и утверждение, что влияние на Шершни не будет, основано на том, что воду брать из Шершней старым проектом не планировалось. Что будет с окисленным рудами? Где генплан с объектами ГОКа?

Помните, раньше писали мелкими буквами на пачках сигарет «Курение вредит вашему здоровью». На это очень долго не обращали внимание. Так и здесь. Наверняка, Текслер сравнивает выбросы Челябинска с Норильском. И в этом сравнении Челябинск не лидер по выбросам. Господин Текслер, не забывайте, что здесь живет более миллиона, а в Норильске 178 тысяч. Люди отработали стаж в Норильске и уехали. Куда уедет миллион? Ждем катастрофы?!»

Надежда Вертяховская выразила надежду, что Сергей Сушков донесет до врио губернатора доводы движения «СТОП ГОК», и они вместе оценят риски и опасность разработки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.04.19

26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: уноси готовенького. / Бездушие чиновников породило в Челябинске еще одно протестное движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»