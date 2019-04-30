Международному дню солидарности исполняется 130 лет

Международному дню солидарности трудящихся исполняется 130 лет.

История праздника началась в июле 1889 года. Тогда Конгресс II Интернационала принял судьбоносное решение о ежегодном праздновании «всем мировым пролетариатом» этого священного дня в память о героической борьбе американских рабочих в Чикаго против капиталистов и эксплуататоров. Коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 году в Варшаве. В следующем, 1891 году, празднование состоялось уже в столице Российской империи – в Санкт-Петербурге.

В Челябинске первая маевка состоялась в 1904 году. Источники называют разные места: по одним данным рабочие собрались за скотобойней на восточной окраине Челябинска, по другим – за железнодорожным вокзалом.

1 мая 1905 года около 100 рабочих собрались на окраине Челябинска, за торфяным болотом, где сейчас находится Челябинский тракторный завод. Они принесли с собой красные флаги, звучали лозунги: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В этот же день политическую забастовку провели рабочие Миньярского завода. Остановился завод «Столль и К°». Почти на всех предприятиях состоялись маевки или демонстрации. Во время первомайских демонстраций и забастовок, а также позднее, в июне – июле, рабочие требовали ввести 8-часовой рабочий день, а также сменить управляющих предприятиями.

В 1906 году место маевки перенесли в сосновый бор недалеко от реки Миасс. Здесь собирались железнодорожники, рабочие завода «Столль», чаеразвесочных фабрик и мукомолен. По их решению 1 мая 1906 была проведена однодневная забастовка. Обычно на маевки собирались от 40-50 до 100 человек, помимо обсуждений забастовок, решались и другие вопросы. Сейчас на месте этих сборищ расположен парк культуры и отдыха имени Гагарина.

В советское время 1 Мая, ставший государственным праздником, любили не столько за солидарность с рабочими всего мира, сколько за то, что майские праздники давали возможность и вспомнить о прекрасных трудовых традициях и о минувшей войне, и вскопать огороды, посадить картошку, морковку и лук.

Традиция проводить в этот день демонстрации пока сохраняется, но без особо энтузиазама: например, в 2018 году первомайские мероприятия в Челябинске получились гораздо скромнее, чем в прежде. В городе отказались от традиционного общего шествия, и каждая политическая сила проводила свой митинг. Но дождь внес свои коррективы, и на митинги пришло меньше народу, чем планировалось.

Челябинск, Светлана Намская

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