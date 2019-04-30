Ведьмы всех стран, собирайтесь: впереди – ночь костров

У всех дам, воображающих себя колдуньями, праздник: ночь с 30 апреля на 1 мая, согласно германскому народному поверью, является торжеством ведьм. Впрочем, и прекрасные представительницы славянских народов не прочь отметить знаменитую Вальпургиеву ночь.

В колдовском учении Вальпургиева ночь – наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию, и один из главных шабашей, отмечаемых ведьмами. Западное колдовское сообщество предпочитают отмечать праздник на горе Броккен в Германии. Несмотря на оргиастический характер этой ночи, ее название связано с именем Святой Вальпурги, английской монахини, приехавшей в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Дама пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую.

Кстати, в самой Англии ночь на 1 мая праздновали Бельтайн, а славянские народы отмечали Ночь костров. 30 апреля – в Родоницу (на 40 день после весеннего равноденствия) – поминали предков, призывая их посетить землю. Смысл самого празднества Родоницы и заключался в соединении духов-предков с еще не родившимся (не воплотившимся) потомством: так Род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность – преемственность связывала поколения в замкнутое Волшебное Кольцо. В этот день все женщины совершали обрядовые пляски около костра с метлами в руках, как бы очищая место от злых духов и всевозможной нечисти. Так они прославляли и призывали Богиню Живу, посылавшую на Землю весну и оживлявшую природу. Праздник Живы отмечался 1 мая: в этот день было принято прыгать через огонь, очищаясь от всевозможных напастей, хворей и наваждений, скопившихся за долгую зиму.

С распространением христианства старые обряды стали приписывать ведьмам. Считалось, что самые злобные собирались на Лысой горе недалеко от Киева. Впрочем, в каждом регионе существовало свое «нехорошое место».

Например, шабаш южноуральских колдуний может проходить на горе Чека – именно здесь каждый год появляются первые змеи. Старожилы уверяют, что много странного происходит и в горах на западе и севере области. В Саткинском районе недоброй славой пользуется хребет Мо(а)скаль. Краеведы считают, что название произошло от видоизмененного башкирского слова мяскяй – «ведьма», «колдунья», т. е. «гора, где обитают ведьмы, колдуньи», или «ведьмина гора». Как свидетельствуют литературные источники, еще в ХVIII в. здесь стояли деревянные идолы «горных духов», которым поклонялись древние башкиры до принятия ислама. А в Чебаркульском районе есть деревня Маскайка. Согласно официальной версии, населенный пункт назван в честь некоего Маскаева, организовавшего здесь в ХVIII веке казачий выселок. Однако ряд источников утверждает, что поселение под тем же названием существовало задолго до пришествия казаков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.04.19

Президент войны vs президент катастрофы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Берегите головы: на Урале ожидается резкий скачок температур. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»