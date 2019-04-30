С какой стороны посмотреть: челябинцы записали себя в число самых бедных, екатеринбуржцы ~ самых богатых

Челябинск вошел в десятку самых бедных городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составило маркетинговое агентство Zoom Market на основании результатов федерального соцопроса. Жителей 24 городов попросили оценить их финансовое положение по 5~бальной шкале.

Самими бедными оказались Саранск, Тамбов и Саратов.

Промышленный миллионник Челябинск оказался на 10~м месте. А вот жители соседнего Екатеринбурга нищебродами себя не чувствуют: исходя из оценок горожан, город оказался на 22-ой позиции из 24 – даже москвичи чувствуют себя беднее.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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