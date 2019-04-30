Присоединяйтесь: в Челябинске Первомай отметят международным танго-фестивалем

День международной солидарности трудящихся в Челябинске отметят объединением людей разных профессий и национальностей: с 1 по 4 мая в городе пройдет Международный фестиваль «La Vida del Tango 2019».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», форум, который проводится в Челябинске в 4 раз, соберет на одной площадке любителей аргентинского танго из разных регионов России и ближнего зарубежья, преподавателей и организаторов школ, журналистов и маэстрос из Аргентины.

В течение первых четырех дней мая челябинцы и гости города смогут познакомиться с танцевальной культурой Аргентины, взять свой первый урок танго – сразу у мировых звезд, пообщаться с челябинским танго~сообществом, а тот, кто уже танцует, – повысить свое мастерство и расширить танго~связи.

«Танго – это не просто часть аргентинской культуры, это социальный танец, который уже более 100 лет развивается и меняется, – говорит одна из организаторов фестиваля Светлана Дворник. – Это уникальный сплав традиций, фольклора, чувств и переживаний многих народов. Это способ общения между людьми.

Что действительно делает танго популярным сегодня? Ностальгия по «несовременной» модели отношений мужчины и женщины. Сильный и надежный мужчина, принимающий решения. Женщина, готовая довериться.

И сам танец, его техника и роли в паре построены так, чтобы почувствовать друг друга, понять без слов».

В рамках фестиваля будут организованы обучающие семинары и мастер-классы как для тех, кто только учится танцевать танго, так и для преподавателей; ежедневная программа включает дневные и вечерние милонги (танцевальные вечеринки).

А 1 мая для всех желающих проводится открытая презентация «Мой первый урок танго»: сделать первые шаги под «музыку страсти» помогут известные аргентинские преподаватели Грасиела Гонзалес, Мариела Саметбанд и Гижермо Баррионуэво, Виргиния Гомез и Кристиан Маркес.

Открытый урок пройдет на площадке Планета Смайлс в ТРК КУБа (4 этаж) с 14:30 до 15:30, вход свободный.

Челябинск, Светлана Намская

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