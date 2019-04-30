На ММК определились с дивидендами за I квартал

Магнитогорск, Апрель 30 (Новый День, Ольга Арсентьева) –На ММК определились с размером дивидендов за I квартал 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высокие показатели генерации денежного потока и низкая долговая нагрузка позволили менеджменту компании направить совету директоров предложение рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить 1,488 руб на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма дивидендов за квартал составит 260 млн долларов (100% от FCF за квартал).

Совет директоров рассмотрит рекомендацию менеджмента сегодня, 30 апреля.

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