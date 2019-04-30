ММК опубликовал финансовую отчетность за первый квартал

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» опубликовал финансовую отчетность за первый квартал текущего года.

Чистая прибыль ММК составила 225 млн долларов, что на 19,4% меньше аналогичных прошлогодних показателей. периодом прошлого года.

Выручка снизилась до 1,8 млрд долларов, операционная прибыль – до 320 млн, EBITDA – до 440 млн.

Сокращение показателей ММК объясняет сокращением объемов производства и реализации товарной продукции на фоне коррекции средних цен, а также ростом стоимости сырьевых ресурсов и снижением курса рубля к доллару США.

При этом свободный денежный поток за первый квартал вырос на 79,3% и составил 260 млн долларов, что позволило принять решение о выплате дивидендов в размере 1,448 руб на одну обыкновенную акцию.

Общий долг группы ММК снизился до составил 510 млн долларов.

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Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 30.04.19

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