Готовимся к затяжному смогу

В Челябинске продлили НМУ.

Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы сохранятся в областном центре минимум до 11 часов 6 мая. Аналогичная ситуация отмечается в Златоусте, Карабаше и Магнитогорске.

Отметим, что, согласно предварительному прогнозу синоптиков, ближайшие 7 дней в Челябинске будут практически безветренными: скорость передвижения воздушных масс составит около 2 метров в секунду.

Это значит, что смог провисит над городом не менее недели.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.05.19

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