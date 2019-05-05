В Челябинске собираются сделать трактор-сапер

В Челябинске собираются сделать трактор, способный обезвреживать мины.
Как сообщили в корпорации Ростех, на бронированные сельхозмашины Б10М2С и Б12С установят специально разработанный минный трал, предназначенный для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.
Разработчики обещают, что экипаж будет защищен от осколков
Трактор-сапер будет гораздо дешевле в производстве, чем танк-тральщик. Кроме того, такая техника маневренней и обладает большим моторесурсом, говорят разработчики.
Опытный образец собираются изготовить в текущем году.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 05.05.19
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