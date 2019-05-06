На одном из самых аварийных перекрёстков Челябинска решили отвлечь водителей от дороги (ФОТО)

В Челябинске планомерно проводит политику ухудшения дорожной ситуации. Об этом заявил лидер общественного движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«На одном из самых аварийных перекрёстков Челябинска ставят... рекламный медиаэкран!

За четыре года здесь 35 раненых и один убитый (это только по официальной статистике). Местные жители говорят, что видят аварии здесь почти каждый день. Теперь жертв станет ещё больше, – написал Владов в соцсетях. – Но это ведь не страшно, наши женщины ещё нарожают, верно?

Люди и другие животные склонны отвлекаться на движущиеся объекты. Ставить телевизор напротив перекрёстка – это создавать фактор отвлечения внимания водителя. Я убеждён, что это влечёт к новым авариям.

Я не могу привести цифры в качестве аргументов. В России нет исследований по влиянию движущейся рекламы на аварийность. Зато в Швеции такое исследование провели, и доказали, что экраны действительно замедляют время реакции водителя».

«Кажется, увеличение смертей на дорогах в полтора раза за 2018 год никак не аукнулось в головах ответственных лиц», – резюмирует Владов.

«ДТП на этом перекрестке происходят с сильным повреждением машин, – комментируют челябинцы. – Каждое второе ДТП – это госпитализация водителя и пассажиров».

Челябинск, Павел Зварзин

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