Нечего отмечать. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Праздник 9 мая идеологически выполняет двойную работу. Во-первых, он напоминает миру, что Советский Союз (а значит, Россия) внёс решающий вклад в разгром нацизма во Второй мировой войне. И, во-вторых, создаёт повод для демонстрации военных возможностей страны и решимости эти возможности применить. То есть используется как угроза начать Третью мировую войну. «Можем повторить».

В сумме праздник ориентирован на то, чтобы вызывать у окружающих – своих и чужих – уважение и страх. Эта роль перешла к нему по наследству от советских времён, когда нужно было сохранять баланс в отношениях с идеологическими противниками, которые одновременно являлись и союзниками СССР – странами Запада.

Однако эпоха борьбы идеологий закончилась, и советской идеологической нагрузки в сегодняшнем противостоянии между странами быть не может. Экономическая система сейчас едина, все делают и продают то, что пользуется спросом, и вместо политики повсюду лишь экономическая конкуренция. Поэтому угроза начать новую мировую войну непонятна.

Действительно, с какой стати? России никто не угрожает, и сама Россия не заявляет о целях, которых намерена достичь военным путём. От военных действий на Украине Россия всячески открещивается, мол, там идёт гражданская война, а события в Сирии происходят под соусом борьбы с международным терроризмом. Лично для себя Россия там как бы ничего не имеет, и занимается чуть ли не благотворительностью. Так зачем же обострять?

Тем не менее, в течение последних недель или уже месяцев в СМИ настойчиво проталкивается тема возможности новой большой войны, которую якобы готова развязать Россия. Аргументами для этой идеи служат факты участия современной России в ряде военных конфликтов в различных частях планеты – в Европе (Украина), на Ближнем Востоке (Сирия), в Африке (ЦАР, Судан, Ливия), в Венесуэле. В самое последнее время сюда добавляется возможность обострения отношений с Беларусью, ну, и периодически внимание публики обращается на Казахстан и Среднюю Азию.

И в связи с этим 9 мая приобретает дополнительную смысловую нагрузку: население якобы готово поддержать экспансионистскую политику российской правящей верхушки, и, если надо, всем народом отправиться на новую большую войну. Якобы народ милитаризован, настроен агрессивно и, значит, имперская внешняя политика обязательно получит от него поддержку – и не только на словах.

Но эта картинка направлена вовне – для демонстрации окружающим странам своего мобилизационного ресурса. Внутренняя ситуация определяется продолжающимся ухудшением экономического положения населения и ростом его недовольства правительством. Поэтому реальным аргументом государства, обращённым внутрь страны, служат внутренние войска: Росгвардия, полиция и т.д. Что убедительно свидетельствует: на поддержку населения правящий режим не рассчитывает.

Как внутрироссийский праздник, 9 мая выродился. Ведь в чём сейчас его внутренний смысл? Прежняя идея – жертвуя собой, отстояли мир на Земле – перечёркивается сегодняшней демонстративной готовностью «повторить». Идея борьбы за справедливость раздавлена многочисленными несправедливостями нынешнего российского государства. Идея всенародного счастья тоже не может больше использоваться – ей на смену пришла идея неограниченных доходов ограниченного круга лиц. То есть всё, на чём раньше держался этот праздник, сейчас морально устарело и не вписывается в современную ситуацию. От него осталась лишь выжатая оболочка, которая используется для демонстрации другим странам агрессивное единство российской власти и населения.

Для чего это нужно?

Российский правящий слой фантастически обогатился. Но на Западе он не может пользоваться своими богатствами свободно. В любой момент его счета могут быть блокированы, и он останется без средств. Все огромные накопления окажутся конфискованы. Такое положение не может устраивать правящий слой, поэтому он должен найти способ себя обезопасить. И он пытается это сделать, используя свои традиционные инструменты: давит на западных государственных деятелей, чиновников, политиков, различных других лиц, принимающих решения, чтобы изменить сложившиеся в цивилизации порядки в нужную ему сторону. Ему требуется особый статус, позволяющий сохранять прежний образ жизни и оставаться при этом в безопасности.

Однако такое возможно только при крахе всей западной цивилизации. Соответственно, чтобы рассчитывать на успех, российский правящий слой должен прилагать усилия сопоставимого с Западом уровня. Поднять конфликт на уровень противоборства двух цивилизаций.

Судя по высказываниям различных проправительственных политических деятелей, им очень льстит мысль об этом. И в этом смысле праздник 9 мая ощущается ими как символ и залог будущей победы.

Тем не менее, отмечать 9 мая пока рано: Зло ещё не побеждено.

Челябинск, Сергей Ясинский

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