Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отставке

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил о своей отставке. Информацию он разместил в соцсетях.
«В ближайшее время я покину государственную службу в Челябинской области. Это мое собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения. По ранее достигнутой договоренности я сопроводил его ровно столько, сколько смог. И этот срок выходит», – написал Дмитрий Федечкин.
Кто станет новым пресс-секретарем губернатора, пока неизвестно.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 15.05.19
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