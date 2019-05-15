Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отставке

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил о своей отставке. Информацию он разместил в соцсетях.

«В ближайшее время я покину государственную службу в Челябинской области. Это мое собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения. По ранее достигнутой договоренности я сопроводил его ровно столько, сколько смог. И этот срок выходит», – написал Дмитрий Федечкин.

Кто станет новым пресс-секретарем губернатора, пока неизвестно.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 15.05.19

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