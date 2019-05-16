Алексей Текслер сообщил главам муниципалитетов новые критерии оценки их деятельности

Глава Челябинской области Алексей Текслер потребовал неукоснительного выполнения критериев, установленных в Указе Президента России Владимира Путина об оценке эффективности деятельности органов власти. Об этом он заявил сегодня на совещании с главами городов и районов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин в своем указе ставит перед главами регионов серьезные задачи, направленные на улучшение жизни наших граждан. Чтобы добиться их достижения, нужна системная совместная работа правительства Челябинской области и власти на местах», – отметил Алексей Текслер. Напомним, 25 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти».

В списке – 15 критериев, увязанных с 204-м указом президента РФ

«Без создания экономики, способной воспринимать механизмы создания технологий цифровой экономики, экономики искусственного интеллекта и биотехнологий у страны нет будущего, – считает уральский политолог Владимир Савичев. – Для достижения этих целей и формируется перечень задач, которые необходимо последовательно решать. Ключевыми являются направления деятельности, объединенные в 12 национальных проектах. Внимательно присмотревшись к ним, можно сделать бесспорный вывод, что их успешная реализация находится, прежде всего, в сфере конституционных прав и ответственности властей регионального уровня. Поэтому было очень важно выработать механизмы, способствующие четкой оценке действий в регионах.

На мой взгляд, сейчас критерии оценки деятельности стали предельно понятными, емкими и проверяемыми. Прежде всего, они оценивают уровень доверия людей к власти, тенденции развития собственного экономического потенциала и качества жизни людей в регионах. Это совпадает и с основными ожиданиями общества.

Новые критерии оценки заставляют региональные власти быть в постоянном диалоге с людьми. Чтобы соответствовать им, мало механически выполнять федеральные нормативы, необходимо искать резервы развития экономики, улучшения социального самочувствия в самом обществе, на местах».

«До каждого главы муниципалитета, который присутствует здесь, будут доведены критерии оценки. Работа по их достижению должна выполняться так, чтобы люди почувствовали результат. Поэтому спрос будет жестким, вплоть до кадровых выводов», – подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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