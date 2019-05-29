На Южном Урале сократились объемы жилищного строительства

Объемы жилищного строительства в Челябинской области сократились почти на 15%.

Как сообщили РИА «Новый День» в информационно-аналитическом отделе АО «ЮУ КЖСИ», в январе-апреле 2019 года в регионе введено в эксплуатацию 351,555 тысяч квадратных метров жилой площади, или 85,20% к январю-апрелю 2018 года.

75% возводимой жилой недвижимости – панельный конструктив, 25% – монолитно-каркасный. С учетом сложившихся тенденций и акций застройщиков Челябинска средняя рыночная цена установилась на уровне 48 тысяч 550 руб за метр в монолитно-каркасном доме и 37 тысяч 163 рубля – в панельном.

Средняя рыночная стоимость кв.м. первичной недвижимости на май 2019 на территории Челябинска составила 41 тыс 414 рублей за кв.м., в сравнении с маем 2018 цена увеличилась на +2,57%.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 29.05.19

Алексей Текслер: В Челябинской области необходимо улучшить условия для развития бизнеса. / Эхо 90-х еще «аукается»: известный экономист Игорь Николаев о «развитии» России. / «Где прокуроры-то?» Жириновский упрекнул Чайку за «черных копателей» и Мамаева с Кокориным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»