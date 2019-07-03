Суд обязал челябинский облизбирком действовать

Челябинский областной суд рассмотрел исковое заявление Александра Лебедева о признании незаконным бездействия региональной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истец завил, что решение по его жалобе о нарушении избирательного законодательства принято не коллегиально, а единолично председателем облизбиркома.

«Суд в своем решении возложил на административного ответчика обязанность рассмотреть обращение Лебедева в установленном порядке в течение пяти дней со дня изготовления мотивированного решения», – сообщили в пресс-службе суда.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.07.19

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