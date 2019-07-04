ММК обещает в течение 5 лет в 13 раз сократить выбросы бензапирена и формальдегида

ПАО ММК до 2024 года планирует десять мероприятий, которые позволят в 13 раз сократить выбросы бензапирена и формальдегида, а также пыли. Об этом было заявлено сегодня на совещании по экологии в полпредстве УрФО.

«Подготовлены четырехсторонние соглашения с губернатором Челябинской области. В ближайшее время документ будет представлено в Минприроды РФ на подписание. В 2018 году мы провели мероприятий на 5 млрд 800 млн рублей, в этом году запланировано на 7,3 млрд рублей, – рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. – Основное – строительство фабрики № 5. 19 июля введем ее в работу, это позволит сократить валовые выбросы на 5,6 тысяч тонн в год, объем шламов – на 13 тыс 650 тонн в год. Инвестиции составляют 30 млрд рублей, в том числе экологические – 3,8 млрд рублей. Что касается аудита мероприятий, мы пошли дальше – меняем санитарно-защитную зону с учетом мероприятий программы до 2024 года. У нас проект готов. Новая СЗЗ на согласовании».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 04.07.19

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