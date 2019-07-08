Более 13% южноуральцев живут за чертой бедности

Челябинская область занимает предпоследнее место в УрФО по показателям благосостояния населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы исследования использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ, где доходы в 3,05 раза превысили стоимость фиксированного набора. В первую пятерку вошел так же Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (показатель 2,14).

Свердловская область оказалась на 11 месте (1,85), Тюменская – на 32-м (1,52). Челябинская область занимает 42-ую строчку: отношение доходов к фиксированному набору составляет 1,48. При этом за чертой бедности живет 13,3% южноуральцев, отмечают РИА «Новости». Состояние 1,4% населения оценивается как нищета. Хуже ситуация только в Курганской области, вошедшей в десятку самых бедных регионов России.

В соседней Свердловской области эти показатели составляют соответственно 9,7% и 1,3%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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