Челябинская область объединится с соседями и будет сотрудничать с Промсвязьбанком – первые итоги «Иннопрома»

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о вхождении региона в Уральский промышленный кластер. Свои подписи под документом поставили так же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Башкортостана Раиф Абдрахимов. Церемония состоялась 8 июля в рамках форума «Иннопром – 2019».

«Рассчитываем, что объединение сил поможет в выстраивании межрегиональных производственных цепочек, создании высокопроизводительных рабочих мест, новых видов импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции», – сказал Алексей Текслер.

«Объединение сил Свердловской, Челябинской областей и республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов, – отметил Евгений Куйвашев. – В рамках промышленного кластера мы рассчитываем обеспечить выход конкурентоспособной импортозамещающей продукции на внешние рынки».

«Проблема решения проблем в одиночку обсуждалась на межрегиональном уровне давно, – напомнил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. – Это плохо, когда рядом – на расстоянии 200 км в соседних областях рождаются одинаковые проекты, которые начинают конкурировать между собой».

По мнению экспертов, кластер станет мощным инструментом повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории субъектов.

Еще одно соглашение – об информационном сотрудничестве и взаимодействии – глава Челябинской области подписал с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Стороны договорились совместно развивать экономику и промышленность в Челябинской области и решать задачи социально-экономического развития региона.

«Сейчас Челябинской области нужны такие надежные партнеры. В регионе продолжается реализация национальных проектов, планируются крупные инвестиции в модернизацию системы общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие программы, потенциально интересные «Промсвязьбанку», – отметил Алексей Текслер.

«Промсвязьбанк» хорошо известен в Челябинской области. С 2011 года банк работает в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства, активно участвует в программе льготного кредитования в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Челябинск, Светлана Намская

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