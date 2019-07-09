Гехт официально подала заявление о сложении сенаторских полномочий

Сенатор от исполнительной власти Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен завтра на последнем перед каникулами заседании Совета Федерации, однако в официальной повестке его пока нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сама Гехт уже сообщила СМИ, что переходит на должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Пока это место занимает Евгений Редин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.07.19

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